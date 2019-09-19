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«Неутешительный вечер подошел к концу». «Байер» — о проигрыше «Локомотиву»

10:23
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После домашнего поражения от «Локомотива» со счетом 1:2 в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Байер» опубликовал в Twitter пост с подведением итогов этой встречи.

— Неутешительный вечер подходит к концу! — написал клуб. — Тем не менее спасибо за вашу поддержку! В субботу наш очередной матч в бундеслиге.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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