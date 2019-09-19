«Неутешительный вечер подошел к концу». «Байер» — о проигрыше «Локомотиву»
10:23
После домашнего поражения от «Локомотива» со счетом 1:2 в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Байер» опубликовал в Twitter пост с подведением итогов этой встречи.
— Неутешительный вечер подходит к концу! — написал клуб. — Тем не менее спасибо за вашу поддержку! В субботу наш очередной матч в бундеслиге.
Ein entt?uschender Abend geht zu Ende!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 18, 2019
Nichtsdestotrotz: Danke f?r euren Support! Am Samstag steht in der Bundesliga die n?chste Aufgabe an. ??#B04FCLM | 1:2 | #Werkself | #UCL
? #B04FCU pic.twitter.com/W0ltteSS11
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