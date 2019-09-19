После домашнего поражения от «Локомотива» со счетом 1:2 в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Байер» опубликовал в Twitter пост с подведением итогов этой встречи.

— Неутешительный вечер подходит к концу! — написал клуб. — Тем не менее спасибо за вашу поддержку! В субботу наш очередной матч в бундеслиге.

Ein entt?uschender Abend geht zu Ende!



Nichtsdestotrotz: Danke f?r euren Support! Am Samstag steht in der Bundesliga die n?chste Aufgabe an. ??#B04FCLM | 1:2 | #Werkself | #UCL

? #B04FCU pic.twitter.com/W0ltteSS11 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 18, 2019

Гибридная схема и прессинг. Штаб «Локо» приготовил «Байеру» сюрпризы

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры