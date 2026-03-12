Нету извинился перед бол-боем за толчок во время матча «ПСЖ» — «Челси»

Полузащитник «Челси» Педру Нету принес извинения за инцидент с бол-боем, произошедший в концовке гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Встреча завершилась поражением лондонцев со счетом 2:5.

В компенсированное время бол-бой не спешил возвращать мяч португальцу, что вызвало недовольство футболиста — он толкнул мальчика, и тот упал. Эпизод был проверен ВАР, 26-летний португалец избежал удаления и какого-либо наказания.

После финального свистка хавбек извинился перед юношей и подарил ему свою футболку.

«Я хочу извиниться перед бо-боем за ту ситуацию, которая произошла на поле. Я уже поговорил с ним. Накал страстей, мы проигрывали, я хотел подобрать мяч, а он его задерживал. Я его слегка толкнул и увидел, что сделал ему немного больно.

Обычно я не такой. В пылу момента я пошел извиниться. Я также отдал ему свою футболку, потому что так не должно было случиться. Мне очень-очень жаль, и я хочу еще раз сказать, что мне очень жаль.

На вопрос, улажена ли ситуация между ним и бол-боем, Нету ответил: «Я не понял по-французски, но он сказал мне что-то со смехом, так что думаю, он понял, что это был порыв, и Витинья тоже объяснил ему, что я не такой и такое случается. Я был там, и люди все время меня обнимали и хватали, все туда пошли, но единственное, что имело значение, — я переживал за него. Мне очень жаль», — цитирует Нету TNT Sports.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «ПСЖ» пройдет 17 марта.

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