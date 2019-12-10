Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Байера». Туринский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф.

— Я прошу команду сохранять мотивацию и не терять психологическую устойчивость, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы не можем этого допускать, особенно в таких встречах. Нет матчей, которые не имеют смысла. Я хочу видеть высокий уровень мотивации и хорошую игру. Участие в Лиге чемпионов — большая привилегия.

Матч «Байер» — «Ювентус» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.