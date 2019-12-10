«Нет матчей, которые не имеют смысла». Сарри — об игре с «Байером»
22:17
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, чего он ожидает от матча Лиги чемпионов против «Байера». Туринский клуб уже обеспечил себе место в плей-офф.
— Я прошу команду сохранять мотивацию и не терять психологическую устойчивость, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Мы не можем этого допускать, особенно в таких встречах. Нет матчей, которые не имеют смысла. Я хочу видеть высокий уровень мотивации и хорошую игру. Участие в Лиге чемпионов — большая привилегия.
Матч «Байер» — «Ювентус» состоится 11 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027111/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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