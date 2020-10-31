Несколько представителей «Лацио» заболели коронавирусом перед матчем с «Зенитом»
Пресс-служба «Лацио» сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде.
Количество зараженных представителей римского клуба и их имена не сообщаются. Отмечается, что футболисты отстранены от команды и находятся на самоизоляции. Они должны сдать повторные тесты сегодня, чтобы тренерский штаб команды смог определиться с составом на матч 6-го тура чемпионата Италии против «Торино», который пройдет 1 ноября.
Comunicato 31.10.2020— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 31, 2020
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В следующую среду, 4 ноября, «Лацио» должен сыграть против «Зенита» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало матча — в 20.55 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.