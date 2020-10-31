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Несколько представителей «Лацио» заболели коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

15:33
Нападающий &quot;Лацио&quot; Чиро Иммобиле. Фото Reuters
Нападающий &quot;Лацио&quot; Чиро Иммобиле. Фото Reuters
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Пресс-служба «Лацио» сообщила о нескольких случаях коронавируса в команде.

Количество зараженных представителей римского клуба и их имена не сообщаются. Отмечается, что футболисты отстранены от команды и находятся на самоизоляции. Они должны сдать повторные тесты сегодня, чтобы тренерский штаб команды смог определиться с составом на матч 6-го тура чемпионата Италии против «Торино», который пройдет 1 ноября.

В следующую среду, 4 ноября, «Лацио» должен сыграть против «Зенита» в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало матча — в 20.55 (мск).

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