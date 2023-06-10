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Сегодня, 17:29

Непомнящий назвал «Манчестер Сити» флагманом клубного футбола

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов.

«Хосеп Гвардиола наконец-то должен завоевать титул, хотя я понимаю, что от «Интера» непонятно, чего ждать. Эта команда может быстро атаковать, умеет забивать из-за штрафной. Понятно, что «Сити» — явный фаворит, у команды есть много козырей, но команде точно не будет просто. Плюс за командой тянется тревожный шлейф поражений на финальных стадиях. Придраться не к чему. Найти изъян практически невозможно. На сегодня это флагман клубного футбола», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/45/1005154069_nepomnyaschiy_manchester_siti_-_flagman_klubnogo_futbola
Валерий Непомнящий
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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