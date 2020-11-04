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«Неплохо». Рамос — о 100-м голе за «Реал»

02:39
Серхио Рамос. Фото Instagram
Серхио Рамос. Фото Instagram
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Защитник «Реала» Серхио Рамос рад, что ему удалось забить 100 мячей. Юбилейный гол испанец забил в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (3:2).

— Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029417--real-madrid-vs-internazionale/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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