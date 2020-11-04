Защитник «Реала» Серхио Рамос рад, что ему удалось забить 100 мячей. Юбилейный гол испанец забил в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (3:2).

— Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать, — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса. — Надеюсь, что в будущем мне удастся забить еще парочку важных мячей.