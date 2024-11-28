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Сегодня, 05:22

Белица — о поражении загребского «Динамо» от «Боруссии»: «Не будем забывать, что мы сражались с финалистами прошлой Лиги чемпионов»

Даниил Аршавский
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Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Белица высказался о поражении в матче 5-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:3).

«Мы хотели выложиться по максимуму сегодня и сыграть достойно. Думаю, ребятам это удалось. Не будем забывать, что мы сражались против команды, которая играла в финале прошлой Лиги чемпионов», — цитирует Белицу пресс-служба УЕФА.

Загребское «Динамо» с 7 очками занимает 23-е место в турнирной таблице, «Боруссия» набрала 12 очков и идет 4-й.

Источник: UEFA
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Динамо (Загреб)
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