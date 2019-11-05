Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против немецкого «Лейпцига» (0:2). Он отметил уровень соперника, а также заявил, что в эпизоде с первым голом увидеть мяч ему помешали ноги стоявших в стенке игроков.

— Что произошло сегодня с «Зенитом»?

— Очень сильный соперник. Это видно по их результату в национальном чемпионате, к тому же у них прекрасный тренер. Однако мы в любом случае должны отталкиваться в первую очередь от себя, в не от соперника. К тому же в домашнем матче. Должны были сегодня брать очки, но, к сожалению, этого не получилось.

— Можно сравнить лидеров немецкого и российского чемпионатов — «Лейпциг» и ЦСКА?

— Не сказал бы, что сейчас ЦСКА — лидер чемпионата. В команде активно идет перестройка. «Лейпциг» — это другой уровень. Что по скорости игры, что по классу футболистов.

— Как лучше играть — в четыре или в пять защитников?

— Не думаю, что могу это обсуждать. Такое решение принимает Сергей Богданович. Его спрашивали об этом на пресс-конференции.

— «Лейпциг» — фаворит группы?

— Да, я говорил об этом с самого начала. Те, кто следит за Бундеслигой знают, насколько сильна эта команда.

— Что случилось в эпизоде с первым голом?

— Увидел мяч в последний момент. Не видел удар из-за частокола ног. (Артем Рябовол)