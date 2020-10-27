Защитник «Челси» Курт Зума на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

— Чем игра будет отличаться от предыдущих? — переспросил Зума. — Мы играли против сильных команд, сделали несколько изменений в тактике и старались выполнить свою задачу. Сейчас мы знаем друг друга гораздо лучше, играем лучше. Мы должны играть быстрее, быть готовыми ко многому. Должны наслаждаться игрой. Игра за «Челси» дает мне возможность бороться за трофеи.

— Можете доказать, что у вас получиться обороняться без Силвы?

— У нас качественные игроки везде. Я действительно хорошо с ним выступал, но здесь нечего доказывать.

— Поздравила ли вас команда с днем рождения?

— Нет, у нас был долгий перелет.

— Чувствуете ли вы, что стали более серьезным игроком основы?

— Да, я смотрю, как молодые ребята присоединяются к основе. Очень приятно, что мы понимаем друг друга несмотря на возраст.

— Считаете ли вы, что сейчас самое удачное время играть с «Краснодаром»? Потери игроков, проигрыш «Спартаку»...

— В футболе нет понятия подходящего времени. Нельзя полагаться на травмы и потери соперника. Мы должны фокусировать на себе. Плотный график? Мы играем в футбол, мы делаем, что любим. Не хотим думать о графике, просто хотим наслаждаться игрой.

— На каком языке общаетесь с Силвой?

— С кем-то говорю на английском, с кем-то на французском. Но с Силвой лучше говорить на французском. Английский он только учит. (Екатерина Потапова)

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится в среду, 28 октября. Начало — в 20.55 (мск).