«Нельзя думать, что все уже решено». Каштру вспомнил матч с «Интером» в августе

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» вспомнил августовскую встречу с миланским клубом в плей-офф Лиги Европы. Тогда черно-синие одержали разгромную команду — 5:0.

— Ситуация, которая произошла несколько месяцев назад, доказала то, что я уже знал о футболе, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — Здесь все происходит внезапно. Нельзя думать, что все уже решено. Я не говорю, что в том матче у нас все было под контролем. Но к перерыву мы проигрывали всего лишь 0:1. В первом тайме мы создали по моменту. «Интер» свой реализовал, а мы — нет. Когда соперник забил второй гол, игра начала уходить из наших рук.

Это напомнило мне матч в Загребе, когда «Шахтер» проигрывал 1:3, но сравнял счет в компенсированное время и прошел в Лигу Европы. Сейчас пока ничего не решено. Каждый день я учусь чему-то новому. Главный урок из того матча — нужно продолжать свой путь, несмотря на то, что происходит вокруг.