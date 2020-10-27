Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Нельзя думать, что все уже решено». Каштру вспомнил матч с «Интером» в августе

07:32
Теги:

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру перед матчем Лиги чемпионов против «Интера» вспомнил августовскую встречу с миланским клубом в плей-офф Лиги Европы. Тогда черно-синие одержали разгромную команду — 5:0.

— Ситуация, которая произошла несколько месяцев назад, доказала то, что я уже знал о футболе, — цитирует пресс-служба УЕФА Каштру. — Здесь все происходит внезапно. Нельзя думать, что все уже решено. Я не говорю, что в том матче у нас все было под контролем. Но к перерыву мы проигрывали всего лишь 0:1. В первом тайме мы создали по моменту. «Интер» свой реализовал, а мы — нет. Когда соперник забил второй гол, игра начала уходить из наших рук.

Это напомнило мне матч в Загребе, когда «Шахтер» проигрывал 1:3, но сравнял счет в компенсированное время и прошел в Лигу Европы. Сейчас пока ничего не решено. Каждый день я учусь чему-то новому. Главный урок из того матча — нужно продолжать свой путь, несмотря на то, что происходит вокруг.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029401--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир