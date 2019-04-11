Нелсон Семеду: "Мы слишком часто теряли мяч в матче с "МЮ"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду - о матче с "Манчестер Юнайтед" (1:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мы слишком часто теряли мяч на своей половине поля, и это помогало сопернику создавать опасные моменты, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Но мы сумели свести число ошибок к минимуму, и это принесло нам важную победу. На следующей неделе снова будем играть на победу. Сделаем вид, что первый матч завершился вничью 0:0.
Ответная игра состоится 16 апреля.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000982/match=2027152/?iv=true
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