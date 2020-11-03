Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался по поводу отсутствия ряда игроков перед выездным матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна». Ранее сообщалось, что 11 игроков сдали положительные тесты на коронавирус, «Аякс» поехал на игру с 17 футболистами и без двух основных голкиперов — Андре Онаны и Мартена Стекеленбурга.

— Некоторым из них разрешено играть в Голландии, но не в Дании. Это немного странно, — цитирует BBC тен Хага. — Мы узнали об этом только утром. Решение было принято незадолго до отъезда. У них нет никаких симптомов или жалоб. Они могли бы играть, но все зависит от решений медперсонала и властей.

Ничего не могу сказать о тестах, положительные они или отрицательные. Можно поставить их под сомнение, но пока что факт в том, что их не будет на поле. Надеюсь, у нас будет больше футболистов в обойме.