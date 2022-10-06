Главный тренер «Копенгагена» надеялся набрать очки в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Проигрывать 0:5 совсем не весело. Мы приеали сюда в надежде взять очки, понимая, что для этого нужно сотворить чудо. Но нас попросту смяли. Такое происходит со многими командами, которые противостоят «Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Нееструпа.

«Манчестер Сити» с 9 очками занимает первое место в своей группе. У «Копенгагена» 1 очко.