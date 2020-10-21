Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— Недоволен на 100 процентов. Хотели забрать 3 очка, — заявил Николич. — Очень хорошо начали: 30-35 минут с нашей стороны был контроль, дисциплина в обороне, с мячом работали хорошо. К сожалению, пропустили в раздевалку, это поменяло игру. «Зальцбург» был лучше во втором тайме. Ничья на выезде — нормально для начала. (Константин Алексеев)