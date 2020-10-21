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«Недоволен на 100 процентов. Хотели забрать 3 очка». Николич — о ничьей с «Зальцбургом»

22:26
21 октября. Зальцбург. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
21 октября. Зальцбург. «Зальцбург» — «Локомотив». Фото ФК «Локомотив».
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2).

— Недоволен на 100 процентов. Хотели забрать 3 очка, — заявил Николич. — Очень хорошо начали: 30-35 минут с нашей стороны был контроль, дисциплина в обороне, с мячом работали хорошо. К сожалению, пропустили в раздевалку, это поменяло игру. «Зальцбург» был лучше во втором тайме. Ничья на выезде — нормально для начала. (Константин Алексеев)

Зальцбург — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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