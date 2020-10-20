Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Почему Ерохин не вышел раньше?

— С Дриусси и с Кузяевым нам легче было бы перестроиться на другую расстановку в случае необходимости.

— Первый тайм получился плохим. В начале второго тайма не было изменений в схеме. Почему?

— В перерыве мы поговорили по поводу построения атакующей игры. Вышли на второй тайм и посмотрели, что будет со схемой.

— Вам не кажется, что вы недооценили соперника?

— Недооценки не было. Футболисты у соперника хоть и молодые, но поигравшие в Лиге чемпионов. Для победы нам не хватило реализации. Допущенные ошибки напрямую повлияли на ход матча. (Гоша Чернов)