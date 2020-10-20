«Недооценки не было». Семак — о причинах поражения от «Брюгге»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Брюгге» (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
— Почему Ерохин не вышел раньше?
— С Дриусси и с Кузяевым нам легче было бы перестроиться на другую расстановку в случае необходимости.
— Первый тайм получился плохим. В начале второго тайма не было изменений в схеме. Почему?
— В перерыве мы поговорили по поводу построения атакующей игры. Вышли на второй тайм и посмотрели, что будет со схемой.
— Вам не кажется, что вы недооценили соперника?
— Недооценки не было. Футболисты у соперника хоть и молодые, но поигравшие в Лиге чемпионов. Для победы нам не хватило реализации. Допущенные ошибки напрямую повлияли на ход матча. (Гоша Чернов)