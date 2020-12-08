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Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем с «Челси»

23:08
8 декабря 2020 года. «Челси» — «Краснодар». Акция перед матчем.
8 декабря 2020 года. «Челси» — «Краснодар». Акция перед матчем.
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Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Краснодаром» прошла традиционная церемония, направленная на борьбу с расизмом в спорте. Футболисты должны были встать на одно колено.

Однако не все игроки российского клуба поддержали эту акцию. Стоять остались защитники Игорь Смольников, Александр Мартынович и Кристиан Рамирес. Также колено не преклонил главный тренер Мурад Мусаев.

Челси — Краснодар

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