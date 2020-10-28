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Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»

20:56
Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». Фото AFP
Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси». Фото AFP
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Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» состоялась специальная акция. Футболисты должны были преклонить одно колено — это общемировая практика, когда спортсмены таким образом хотят обратить внимание на проблемы с расизмом и толерантностью в спорте.

Однако не все футболисты «Краснодара» преклонили одно колено. Из-за этого начало матча было немного отложено.

Следить за матчем «Краснодар» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ

Краснодар — Челси

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