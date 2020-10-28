Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»

Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» состоялась специальная акция. Футболисты должны были преклонить одно колено — это общемировая практика, когда спортсмены таким образом хотят обратить внимание на проблемы с расизмом и толерантностью в спорте.

Однако не все футболисты «Краснодара» преклонили одно колено. Из-за этого начало матча было немного отложено.

Перед стартовым свистком в Краснодаре прошла акция BLM.



У быков на колено встали не все ?https://t.co/6tkWmzmgs0 pic.twitter.com/UmaRRbPHqF — Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020

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