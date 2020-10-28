Не все игроки «Краснодара» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов с «Челси»
20:56
Перед стартовым свистком матча группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» состоялась специальная акция. Футболисты должны были преклонить одно колено — это общемировая практика, когда спортсмены таким образом хотят обратить внимание на проблемы с расизмом и толерантностью в спорте.
Однако не все футболисты «Краснодара» преклонили одно колено. Из-за этого начало матча было немного отложено.
Следить за матчем «Краснодар» — «Челси» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и по ссылке на сайте Матч ТВ
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур