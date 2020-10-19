«Не уверен, что сказал все это!» Главный тренер «Ренна» рассмеялся после перевода своих слов на русский

В понедельник главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан провел пресс-конференцию перед завтрашним матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара». Встреча во Франции начнется в 22.00 (мск). Оба клуба — дебютанты главного еврокубка.

Как написал в Twitter журналист Le Monde Клеман Мартель, на пресс-конференции произошел забавный случай.

«Не уверен, что сказал все это!» — в шутку рассмеялся Стефан после перевода одной из своих фраз. По словам журналиста, перевод 10 слов с французского языка на русский занял 10 минут.