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«Не стану говорить, что мы фавориты». Ройс — о жеребьевке Лиги чемпионов

06:02
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не считает, что его команда является фаворитом в своей группе Лиги чемпионов. Дортмундцы сыграют с «Зенитом», «Лацио» и «Брюгге».

— Мы хотели получить какую-нибудь большую команду, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Я тоже надеялся, что нам достанется гранд. Группа получилась ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы и постараемся это сделать.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2021/2001252/

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