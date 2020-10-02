Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не считает, что его команда является фаворитом в своей группе Лиги чемпионов. Дортмундцы сыграют с «Зенитом», «Лацио» и «Брюгге».

— Мы хотели получить какую-нибудь большую команду, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Я тоже надеялся, что нам достанется гранд. Группа получилась ровная. Не стану говорить, что мы фавориты. Но мы, наверное, должны выходить из этой группы и постараемся это сделать.