«Не провели весь матч на хорошем уровне». Данилу объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Барселоне»

Защитник «Ювентуса» Данилу считает, что его команда сыграла недостаточно агрессивно в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2). По его словам, против каталонцев сложно играть.

— Мы сыграли организованно, но недостаточно агрессивно, — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу. — Против таких талантливых игроков, как у «Барселоны», играть сложно. У нас были хорошие моменты, но мы не провели весь матч на хорошем уровне. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.