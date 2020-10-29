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«Не провели весь матч на хорошем уровне». Данилу объяснил, почему «Ювентус» проиграл «Барселоне»

06:59
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Защитник «Ювентуса» Данилу считает, что его команда сыграла недостаточно агрессивно в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:2). По его словам, против каталонцев сложно играть.

— Мы сыграли организованно, но недостаточно агрессивно, — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу. — Против таких талантливых игроков, как у «Барселоны», играть сложно. У нас были хорошие моменты, но мы не провели весь матч на хорошем уровне. Теперь нужно сосредоточиться на следующей игре.

Ювентус — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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