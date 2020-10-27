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«Не припомню, когда Нойер в последний раз тянул время». Флик — о победе «Баварии» над «Локомотивом»

23:26
Зе Луиш против Мануэля Нойера. Фото ФК «Локомотив»
Зе Луиш против Мануэля Нойера. Фото ФК «Локомотив»
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов (2:1) прокомментировал ход матча.

— В концовке матча вратарь «Баварии» Мануэль Нойер иногда тянул время. Так бывает, это нормально. Но когда он делал это в последний раз?

— Нойер давал команде передохнуть в определенные моменты. Мануэль — умный игрок. А когда так было в последний раз, даже не припомню. (Дмитрий Гирин)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.

Локомотив — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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