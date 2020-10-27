Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик после победы над «Локомотивом» на групповом этапе Лиги чемпионов (2:1) прокомментировал ход матча.

— В концовке матча вратарь «Баварии» Мануэль Нойер иногда тянул время. Так бывает, это нормально. Но когда он делал это в последний раз?

— Нойер давал команде передохнуть в определенные моменты. Мануэль — умный игрок. А когда так было в последний раз, даже не припомню. (Дмитрий Гирин)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.