"Не помню, когда в последний раз команда отыгрывалась после 0:3 в полуфинале Лиге чемпионов". Линекер троллит "Барселону"

Во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:0 после первого тайма) футбольный эксперт Гари Линекер опубликовал в своем Твиттере шутку, касающуюся вчерашнего матча "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0, после победы "Барсы" 3:0 в первой игре).

- Еще одно про "Аякс". Не могу вспомнить, когда в последний раз команда выигрывала в полуфинале Лиги чемпионов, проигрывая 0:3 по сумме двух матчей, - написал Линекер в Твиттере.

1️⃣5️⃣0️⃣ - @AFCAjax score their 150th CL goal and become the 1st 🇳🇱 side to reach this milestone. #ajatot #UCL – Gracenote Live (@GracenoteLive) 8 мая 2019 г.

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