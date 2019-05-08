23:03 | Футбол — Лига чемпионов

"Не помню, когда в последний раз команда отыгрывалась после 0:3 в полуфинале Лиге чемпионов". Линекер троллит "Барселону"

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Во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" (2:0 после первого тайма) футбольный эксперт Гари Линекер опубликовал в своем Твиттере шутку, касающуюся вчерашнего матча "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0, после победы "Барсы" 3:0 в первой игре).

- Еще одно про "Аякс". Не могу вспомнить, когда в последний раз команда выигрывала в полуфинале Лиги чемпионов, проигрывая 0:3 по сумме двух матчей, - написал Линекер в Твиттере.

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Аякс - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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