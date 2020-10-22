«Не особо смотрю на собственные голы». Гюндоган — о мяче в ворота «Порту»
05:58
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Порту» (3:1).
— Это был хороший матч, — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА. — Они очень хорошо боролись, нам нужно было запастись терпением. В итоге мы забили несколько хороших голов и, думаю, заслужили победу.
Мой гол со штрафного? Это был хороший мяч, хотя я не особо смотрю на собственные голы. Мне было нелегко, но было приятно играть и добиться победы.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур