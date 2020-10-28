Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев поделился мнением о матче железнодорожников против «Баварии» (1:2) в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Достои?ная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге Чемпионов, это впечатляет. Бросилось в глаза, что атака «Баварии» строилась через правый фланг. Мюллер уводил Рыбуса в середину, к Левандовски, в зону врывался Павар и раз за разом сбрасывал мяч в центр. Гол пришел именно после этой комбинации.

С Левандовски оборона справилась, но «Бавария» — это не только он. Впечатлил Киммих. Системообразующий игрок. Первый тайм играл на одной позиции, опорного, а после выхода Мартинеса стал играть выше и мяч забил на классе.

«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провел качественный матч, выиграл весь верх. Мартинес, высокий футболист, вышел не просто так. Понятно, что класс игроков «Баварии» выше, и командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.

Что еще? увидел с трибуны? Стало понятно, почему «Бавария» 80 миллионов евро заплатила за левого защитника Эрнандеса. Очень быстрый игрок, везде успевал. Когда у тебя два крайних защитника — чемпионы мира, за фланги можно быть спокойным. Гости в нужный момент добавили и выиграли, но игра со стороны «Локомотива» была достойная и качественная. Никто не выпадал. Все хотели добиться результат. Чуть-чуть удачи не хватало, могли добиться лучшего результата. Отдельно отмечу Куликова: очень хорошо выглядел, хотя не должен был играть. Был готов к матчу и хорошо смотрелся.

Что впечатлило? «Бавария» в переходных фазах теряла мяч, но группа игроков сразу же вступала в отбор, забирая мяч обратно. Очень быстрые переходы из обороны в атаку при перехвате мяча. Очень быстрый переход из атаки в оборону. Причем участвовали не 1-2 человека, а вся команда. На стремительных скоростях, все включались в этих эпизодах мгновенно. Топ-уровень", — написал у себя в Instagram Евсеев.