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«Не хочется, чтобы твой партнер по сборной испытывал что-то подобное. Нойер — об игре тер Штегена

02:50
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2) поделился мнением об игре голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

— Очевидно, что это отличный результат для нас, но не хочется, чтобы твой партнер по сборной испытывал что-то подобное, — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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