Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2) поделился мнением об игре голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

— Очевидно, что это отличный результат для нас, но не хочется, чтобы твой партнер по сборной испытывал что-то подобное, — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.