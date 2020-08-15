«Не хочется, чтобы твой партнер по сборной испытывал что-то подобное. Нойер — об игре тер Штегена
02:50
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2) поделился мнением об игре голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.
— Очевидно, что это отличный результат для нас, но не хочется, чтобы твой партнер по сборной испытывал что-то подобное, — приводит слова Нойера официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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