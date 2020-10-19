Полузащитник «Брюгге» Ханс Ванакен на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Зенитом».

— В вашей команде есть зараженные коронавирусом. Боитесь ли вы его?

— Я не боюсь. Но сейчас такое время, когда подобные вещи происходят. Я надеюсь, что в ближайшие дни никто больше не заболеет. Это происходит по всему миру. Так бывает.

— Насколько большой проблемой станет для вас коронавирус?

— Мы знаем, как Миньоле важен для нас, ведь у него огромный опыт, он играл в большом клубе Европы. Однако у его дублера Хорвата тоже есть заслуги. Он показывает на тренировках, что готов играть. Уверен, что он сыграет хорошо. (Гоша Чернов)

У «Зенита» не выйдут на поле травмированный полузащитник Малком и дисквалифицированный защитник Дуглас Сантос, а у «Брюгге» вратарь Симон Миньоле, защитник Одило Коссуну и нападающий Михал Крменчик пропустят игру из-за коронавируса.

Матч «Зенит» — «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало встречи — в 19.55 (мск).