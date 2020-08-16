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Неймар, Упамекано, Мюллер и Дембеле претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

01:57
Томас Мюллер. Фото ФК "Бавария".
Томас Мюллер. Фото ФК "Бавария".
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте запустила голосование для определения лучшего игрока недели по итогам прошедших матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

Так, в список претендентов вошли нападающий французского «ПСЖ» Неймар, ставший лучшим игроком встречи с «Аталантой» (2:1), защитник «РБ Лейпциг» Дайот Упамекано, чья игра в матче с мадридским «Атлетико» (2:1) обеспечила немецкой команде выход в полуфинал ЛЧ, а также нападающий «Баварии» Томас Мюллер, отметившийся дублем в ворота «Барселоны» (8:2), и форвард «Лиона» Мусса Дембеле — его два забитых мяча помогли команде победить «Манчестер Сити» (3:1).

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