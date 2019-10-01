Найдите Зидана на фото в матче «Реал» — «Брюгге». Есть три варианта
22:57
«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Во время игры фоторепортеры поймали забавный кадр: трое лысых мужчин у бровки.
На снимке были запечатлены: Зинедин Зидан («Реал»), резервный арбитр Станислав Тодоров и Филипп Клеман («Брюгге»).
«Брюгге» с двумя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы A. «Реал» — один балл и последнее место.
Зидан устроился на три работы, чтобы накопить деньги на трансфер Роналду ? pic.twitter.com/DUnVvWizf6— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 1, 2019
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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