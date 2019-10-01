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Найдите Зидана на фото в матче «Реал» — «Брюгге». Есть три варианта

22:57
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«Реал» дома сыграл вничью с «Брюгге» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Во время игры фоторепортеры поймали забавный кадр: трое лысых мужчин у бровки.

На снимке были запечатлены: Зинедин Зидан («Реал»), резервный арбитр Станислав Тодоров и Филипп Клеман («Брюгге»).

«Брюгге» с двумя очками располагается на второй строчке в турнирной таблице группы A. «Реал» — один балл и последнее место.

«Реал» — «Брюгге»: все голы матча

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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