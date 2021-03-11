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Навас считает, что «ПСЖ» может далеко пройти в Лиге чемпионов

03:09

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас назвал ответный матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) невероятно трудным. Парижане вышли в четвертьфинал, так как выиграли в первой встрече.

«Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.

«Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко", — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.

ПСЖ — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029483--paris-vs-barcelona/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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