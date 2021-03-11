Навас считает, что «ПСЖ» может далеко пройти в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас назвал ответный матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) невероятно трудным. Парижане вышли в четвертьфинал, так как выиграли в первой встрече.

«Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.

«Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко", — цитирует пресс-служба УЕФА Наваса.