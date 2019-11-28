Навас, Месси, Лукаку и Левандовски претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
28 ноября 2019, 02:56
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Кейлор Навас («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона») и Ромелу Лукаку («Интер») вошли в число претендентов. Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
?? Who ya got ???— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019
? Robert Lewandowski
? Keylor Navas
? Lionel Messi
? Romelu Lukaku#UCL | #POTW | @FTBSantander
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