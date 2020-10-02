Наумов считает, что у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что у его бывшей команды нет шансов на выход в плей-офф. Красно-зеленые сыграют в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

— Думаю, у «Локомотива» нет шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, — цитируют «Известия» Наумова. — Уровень «Баварии» и «Атлетико» всем известен. С ними и в лучшем своем составе «Локо» тяжело было бы тягаться. А сейчас на фоне перестройки в команде вообще не представляю, за счет чего можно отобрать у них очки. Но я и в третье место и выход в весеннюю часть Лиги Европы не верю, так как «Ред Булл» более организован. Возможно, один матч с ним «Локо» выиграет, но думаю, в другой очной игре австрийский клуб возьмет верх над «железнодорожниками». А также зацепит какую-нибудь ничью или победу в играх с «Атлетико» или «Баварией». Поэтому, полагаю, набрать три очка в этом турнире для «Локомотива» будет успехом.