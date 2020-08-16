«Настроение прямо сейчас». «Зенит» опубликовал фотографию Орлова после победы «Лиона» над «Манчестер Сити»

«Зенит» отреагировал на итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3). В Twitter сине-бело-голубых была опубликована фотография комментатора Геннадия Орлова.

«Настроение прямо сейчас», — говорится в сообщении.

«Лион» был соперником «Зенита» по группе. В этой группе играл и «Лейпциг», который также пробился в полуфинал. «Зенит» занял в своем квартете последнее, четвертое место.

В полуфинале «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» — с «Баварией».