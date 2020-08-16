«Настроение прямо сейчас». «Зенит» опубликовал фотографию Орлова после победы «Лиона» над «Манчестер Сити»
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«Зенит» отреагировал на итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3). В Twitter сине-бело-голубых была опубликована фотография комментатора Геннадия Орлова.
Настроение #ПрямоСейчас pic.twitter.com/fJe9kmQfH8— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 15, 2020
«Настроение прямо сейчас», — говорится в сообщении.
«Лион» был соперником «Зенита» по группе. В этой группе играл и «Лейпциг», который также пробился в полуфинал. «Зенит» занял в своем квартете последнее, четвертое место.
В полуфинале «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» — с «Баварией».
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми
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