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«Настроение прямо сейчас». «Зенит» опубликовал фотографию Орлова после победы «Лиона» над «Манчестер Сити»

01:43
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
Геннадий Орлов. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» отреагировал на итог матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лион» (1:3). В Twitter сине-бело-голубых была опубликована фотография комментатора Геннадия Орлова.

«Настроение прямо сейчас», — говорится в сообщении.

«Лион» был соперником «Зенита» по группе. В этой группе играл и «Лейпциг», который также пробился в полуфинал. «Зенит» занял в своем квартете последнее, четвертое место.

В полуфинале «Лейпциг» сыграет с «ПСЖ», а «Лион» — с «Баварией».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1294739050557997058

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