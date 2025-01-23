Аль-Хелаифи: «У «ПСЖ» лучший тренер в мире — Луис Энрике»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (4:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«У нас лучший тренер в мире — Луис Энрике. Его критиковали. Но даже если бы мы проиграли этот матч, для меня он лучший тренер в мире. Мы самобытно сыграли против «Манчестер Сити». Энрике показал, что у нашей команды есть ДНК», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» набрал 10 очков и теперь занимает 22-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку — 8 очков.