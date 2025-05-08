Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: «Сегодня игроки, тренеры и болельщики создали великую историю «Пари Сен-Жермен»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал победу команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:0 и 2:1).

«Я очень, очень горжусь. Это прекрасно. Игроки, тренер, персонал, болельщики... Сегодня все создали великую историю «Пари Сен-Жермен». Мы собираемся сыграть во втором финале, на этот раз с болельщиками, так что этот матч будет отличаться от встречи 2020 года (поражение от «Баварии» в финале ЛЧ). Я не могу объяснить свои чувства... Мы очень счастливы и гордимся этим моментом, потому что он был нелегким. Начало сезона Лиги чемпионов было очень трудным, но сегодня мы здесь», — цитирует пресс-служба клуба Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.