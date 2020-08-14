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«Нас не волнует фаворит». Дани Ольмо — о полуфинале с «ПСЖ»

05:23
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

— Мы пытались сыграть в тот футбол, который знаем, — приводит слова Ольмо Marca. — Забив первый гол, мы отступили и дали им немного больше свободы. Именно тогда у них было больше всего шансов. В итоге мы смогли забить второй мяч и заслужили победу.

Во вторник у нас будет еще один финал против «ПСЖ», который будет не менее сложным. Мы собираемся сосредоточиться на своем деле, нас не волнует фаворит. Мы хотим показать свою игру и собираемся выложиться на полную.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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