Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо подвел итоги четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1).

— Мы пытались сыграть в тот футбол, который знаем, — приводит слова Ольмо Marca. — Забив первый гол, мы отступили и дали им немного больше свободы. Именно тогда у них было больше всего шансов. В итоге мы смогли забить второй мяч и заслужили победу.

Во вторник у нас будет еще один финал против «ПСЖ», который будет не менее сложным. Мы собираемся сосредоточиться на своем деле, нас не волнует фаворит. Мы хотим показать свою игру и собираемся выложиться на полную.