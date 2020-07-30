«Наполи» требует провести матч с «Барселоной» на нейтральном поле

«Наполи» настаивает на переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» на нейтральное поле, сообщает AS. В Неаполе беспокоятся, что перелет в Испанию поставит команду под риск заражения коронавирусом.

УЕФА вынужден обратиться в управление здравоохранением, чтобы убедиться, что правила безопасности не будут нарушены.

«Барса», в свою очередь, настаивает на проведении встречи на «Ноу Камп» и отмечает, что она и так лишилась преимущества зрительской поддержки — игра пройдет при пустых трибунах.

Первый матч состоялся в конце февраля на поле «Наполи» и завершился вничью — 1:1. Ответная встреча намечена на 8 августа.

Ранее стало известно, что УЕФА планирует провести оставшиеся четыре ответных матча на стадионах хозяев, а начиная с четвертьфинала провести «Финал восьми» в Португалии.