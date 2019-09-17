«Наполи» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Юношеской лиге УЕФА
17:10
Завершились четыре матча Юношеской лиги УЕФА. В группе Е «Наполи» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Сразу две игры завершились со счетом 4:0: «Интер» на своем поле одолел пражскую «Славию», а «Аякс» разгромил «Лилль». В еще одной встрече «Челси» и «Валенсия» сыграли вничью (3:3).
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа E
«Наполи — мол.» — «Ливерпуль — мол.» — 1:1 (1:0)
Группа F
«Интер — мол.» — «Славия Пр — мол.» — 4:0 (1:0)
Группа H
«Челси — мол.» — «Валенсия — мол.» — 3:3 (2:2)
Группа H
«Аякс — мол.» — «Лилль — мол.» — 4:0 (3:0)
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