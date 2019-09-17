«Наполи» сыграл вничью с «Ливерпулем» в Юношеской лиге УЕФА

Завершились четыре матча Юношеской лиги УЕФА. В группе Е «Наполи» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1). Сразу две игры завершились со счетом 4:0: «Интер» на своем поле одолел пражскую «Славию», а «Аякс» разгромил «Лилль». В еще одной встрече «Челси» и «Валенсия» сыграли вничью (3:3).

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа E

«Наполи — мол.» — «Ливерпуль — мол.» — 1:1 (1:0)

Группа F

«Интер — мол.» — «Славия Пр — мол.» — 4:0 (1:0)

Группа H

«Челси — мол.» — «Валенсия — мол.» — 3:3 (2:2)

Группа H

«Аякс — мол.» — «Лилль — мол.» — 4:0 (3:0)

Лига чемпионов: групповой турнир, все участники, расписание матчей