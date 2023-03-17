«Наполи» сыграет с итальянским клубом в еврокубках впервые за 34 года

«Наполи» сыграет с «Миланом» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Таким образом, клуб из Неаполя сыграет против итальянской команды в еврокубках впервые с сезона-1988/89.

Тогда в розыгрыше Кубка УЕФА неаполитанцы сыграли в четвертьфинале против «Ювентуса» и прошли в полуфинал, победив с общим счетом 3:2. Экс-форвард «Наполи» Диего Марадона был автором одного гола в двух матчах. Примечательно, что «Наполи» победил в том Кубке УЕФА-1988/89, попутно обыграв в полуфинале «Баварию» и «Штутгарт» в финале.

Первый матч 1/4 финала ЛЧ «Наполи» и «Милан» сыграют 11 или 12 апреля. Ответный — 18 или 19 апреля.