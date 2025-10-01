Футбол
Сегодня, 19:40

«Наполи» — «Спортинг»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Наполи» и «Спортинг» сыграют в Лиге чемпионов 1 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андре Замбо-Ангисса, игрок «Наполи».
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Спортинг» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 в среду, 1 октября. Игра состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.
01 октября, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Спортинг

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Наполи» — «Спортинг» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре неапольская команда проиграла «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Клуб из Лиссабона стартовал в общем этапе с победы над «Кайратом» — 4:1.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
ФК Спортинг (Лиссабон)
