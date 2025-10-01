«Наполи» — «Спортинг»: де Брейне и Хейлунн — в старте хозяев, Мангаш — в запасе гостей

Стали известны стартовые составы на матч между «Наполи» и «Спортингом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Наполи»: Милинкович-Савич, Гутьерес, Жуан Жезус, Беукема, Спинаццола, Лоботка, Мактоминей, де Брейне, Ангисса, Политано, Хейлунн.

Запасные: Мерет, Ферранте, Гилмор, Давид Нерес, Оливера, Эльмас, Вергара, Лукка, Амброзино, Ланг.

«Спортинг»: Руй Силва, Араухо, Инасиу, Куарежма, Фреснеда, Симоэш, Юльманн, Катаму, Тринкау, Кенда, Яннидис.

Запасные: Виржиниа, Рейс, Морита, Дебаст, Гонсалвеш, Ваяннидис, Кочорашвили, Диоманде, Алиссон Сантос, Рибейру, Мангаш, Суарес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 1 октября.