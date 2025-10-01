Дубль Хейлунна с передач де Брейне принес «Наполи» победу над «Спортингом»

«Наполи» на своем поле переиграл «Спортинг» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Расмуса Хейлунна. Датчанин, арендованный у «Манчестер Юнайтед», отличился на 36-й и 79-й минутах. Обе голевые передачи отдал экс-полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне.

Единственный гол гостей на 62-й минуте с пенальти забил Луис Суарес.

«Наполи» (3 очка) одержал первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Спортинг» (3) потерпел первое поражение на общем этапе.

В следующем туре неаполитанцы на выезде сыграют с ПСВ. Матч пройдет 21 октября. Лиссабонцы 22 октября дома встретятся с «Марселем».