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«Наполи» снова может рассчитывать на Милика и Аллана

20:08
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Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик восстановился после травмы и попал в заявку команды на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком». Также в строй вернулся полузащитник Аллан. Оба игрока пропускали последний матч чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1).

В то же время в списке травмированных «Наполи» оказались Никола Максимович, Фаузи Гулям и Лоренцо Тонелли. Неаполитанцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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