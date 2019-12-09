«Наполи» снова может рассчитывать на Милика и Аллана
20:08
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик восстановился после травмы и попал в заявку команды на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком». Также в строй вернулся полузащитник Аллан. Оба игрока пропускали последний матч чемпионата Италии с «Удинезе» (1:1).
В то же время в списке травмированных «Наполи» оказались Никола Максимович, Фаузи Гулям и Лоренцо Тонелли. Неаполитанцы еще не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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