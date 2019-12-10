«Наполи» разгромил «Генк» и пробился в плей-офф Лиги чемпионов

«Наполи» выиграл у «Генка» (4:0) в матче шестого тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей хет-трик сделал Аркадиуш Милик. Один из мячей он забил с пенальти. Еще один с 11-метрового провел Дрис Мертенс.

«Наполи» набрал 12 очков и вышел из группы со второго места. Первым стал «Ливерпуль» — 13 очков. Эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Третье место занял «Зальцбург» — семь очков. Австрийскому клубу предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы. «Генк» с одним очком занял последнее место.

Лига чемпионов. Группа Е

«Наполи» (Италия) — «Генк» — 4:0 (3:0)

Голы: Милик, 3 (1:0). Милик, 26 (2:0). Милик, 38 — с пенальти (3:0). Мертенс, 75 — с пенальти (4:0).

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски (Гаэтано, 72), Руис, Кальехон (Льоренте, 79), Мертенс, Милик (Лосано, 78).

«Генк»: Вандервордт, Девас, Лукуми, Мехле, Де Норре (Нету Боржес, 82), Хрошовски, Берге, Онуачу, Саматта (Бонгонда, 63), Ито (Хаджи, 72), Пэйнтсил.

Предупреждения: Вандервордт, 36. Де Норре, 74. Мариу Руй, 80. Кулибали, 87. Пэйнтсил, 88.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

10 декабря. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».