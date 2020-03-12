«Наполи» придется преодолеть 1600 км по суше, если УЕФА разрешит игру с «Барселоной»

Футболистам «Наполи» придется преодолеть расстояние более 1600 километров по суше, если УЕФА даст добро на проведение матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает AS.

В четверг УЕФА официально перенес матчи «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал» из-за эпидемии коронавируса. Официальное решение по играм «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси» еще не вынесено.

На данный момент между Италией и Испанией закрыто авиа- и морское сообщение. Таким образом, «Наполи» сможет добраться в Испанию только по суше.

В 2010 году «Барселоне» пришлось проехать 900 километров на автобусе на игру с «Интером», поскольку все европейское воздушное пространство было закрыто из-за извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль.