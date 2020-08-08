Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (первый матч — 1:1).

— «Барселона» привыкла побеждать, а я знаю, что это за привычка, — приводит Goal.com слова Гаттузо. — Когда ты привыкаешь побеждать, тебе хочется делать это в каждом матче. «Наполи» предстоит взобраться на Эверест. За последние несколько месяцев я наслушался шуток про то, что «Барселона» не в форме, но у этой команды есть футболисты, способные устроить настоящее шоу.

Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч и понимаем уровень соперника. Нам нужно делать все великолепно, от техники до тактики, но и этого может не хватить. Мы знаем, что «Наполи» предстоит встреча с великим чемпионом. Нужно играть отлично, чтобы добиться положительного для себя результата.

Матч «Барселона» — «Наполи» состоится сегодня, 8 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.