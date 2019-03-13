"Наполи" поздравил "Ювентус" с победной над "Атлетико"

"Наполи" в своем Твиттере поздравил "Ювентус" с победой над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы вышли в следующий раунд турнира по сумме двух игра (0:2, 3:0).

"Поздравляем "Ювентус"! Отличная производительность", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Наполи" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от "Юве" на 18 очков.

Все голы матча "Ювентус" - "Атлетико". Видео

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала