«Наполи» обыграл «Ливерпуль», «Зальцбург» разгромил «Генк» в Лиге чемпионов

«Наполи» победил «Ливерпуль» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Гол с пенальти забил нападающий Дрис Мертенс. Затем еще один мяч в ворота мерсисайдцев отправил форвард Фернандо Льоренте.

В параллельном матче группы E «Зальцбург» разгромил «Генк» (6:2). Хет-триком отметился нападающий Эрлин Холанд.

Лига чемпионов

Группа E

«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 2:0 (0:0)

Голы: Мертенс, 82 — с пенальти (1:0). Льоренте, 90+2 (2:0).

«Наполи» (Италия): Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Мариу Руй, Кальехон, Аллан (Эльмас, 75), Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс, Лосано (Льоренте, 69).

«Ливерпуль»: Адриан, Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабинью, Милнер (Вайналдум, 66), Хендерсон (Шачири, 87), Мане, Салах, Роберту Фирмину.

Предупреждения: Робертсон, 57. Милнер, 61. Льоренте, 90.

Судья: Брих (Германия).

17 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

«Зальцбург» (Австрия) — «Генк» (Бельгия) — 6:2 (5:1)

Голы: Холанд, 2 (1:0). Холанд, 34 (2:0). Хван Хи Чхан, 36 (3:0). Лукуми, 40 (3:1). Холанд, 45 (4:1). Собослои, 45+2 (5:1). Саматта, 52 (5:2). Ульмер, 66 (6:2).

«Зальцбург»: Станкович, Ульмер, Рамалью, Вебер, Кристенсен (Фаркаш, 84), Юнузович, Собослои (Окугава, 62), Бернед, Минамино, Хван Хи Чхан, Холанд (Дака, 72).

«Генк»: Куке, Уронен, Девас, Лукуми, Мехле, Хрошовски, Берге, Хейнен (П.Онуачу, 85), Ндонгала (Хаджи, 72), Саматта, Ито (Бонгонда, 46).

Предупреждения: Кристенсен, 47. Бернед, 50. Бонгонда, 58. Собослои, 62. Саматта, 83.

Судья: Цвайер (Германия).

17 сентября. Зальцбург. Стадион «Ред Булл Арена».

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей