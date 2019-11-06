«Наполи» — о поведении игроков после матча с «Зальцбургом»
«Наполи» опубликовал заявление по поводу поведения игроков после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:1).
— Клуб, ссылаясь на поведение игроков 5 ноября, будет защищать свои экономические и имиджевые права, а также дисциплинарные интересы.
Также клуб разъясняет, что ответственность за проведение сбора команды лежит на главном тренере Карло Анчелотти. С настоящего момента клуб объявляет молчание в прессе до неопределенного момента, — сообщается в заявлении.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис на неделю закрыл игроков и тренеров на базе команды. После матча с «Зальцбургом» футболисты отказались общаться с журналистами и должны были вернуться на базу, но проигнорировали указание президента клуба и разъехались по домам. Анчелотти вместе со своим тренерским штабом вернулся на базу.
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