Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:51

«Наполи» — «Милан»: Кварацхелия, Осимхен и Жиру выйдут с первых минут

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Наполи» и «Милан» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (капитан), Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руй, Ндомбеле, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Милан»: Меньян, Калабриа (капитан), Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Браим Диаз, Рафаэл Леау, Жиру.

Первая игра завершилась победой Милана со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет сегодня, 18 апреля, в Неаполе. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Милан

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Наполи
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Чудес Сорокина мало для победы в плей-офф. Русский вратарь закончит сезон в первом раунде?
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
«Челси» — «Реал»: Бензема и Винисиус начнут игру с первых минут
«Наполи» — «Милан»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
«Челси» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Онану и Брозовича пришлось разнимать после конфликта на тренировке «Интера»
Мусиала заявил, что «Баварии» не повезло в первом матче с «Манчестер Сити»
Кепа: «Реал» — король Лиги чемпионов. Мы не удивлены их выступлениями»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» — «Реал»: Бензема и Винисиус начнут игру с первых минут
Новости
RSS RSS
Все новости