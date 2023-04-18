«Наполи» — «Милан»: Кварацхелия, Осимхен и Жиру выйдут с первых минут

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«Наполи» и «Милан» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо (капитан), Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руй, Ндомбеле, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Милан»: Меньян, Калабриа (капитан), Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Беннасер, Браим Диаз, Рафаэл Леау, Жиру.

Первая игра завершилась победой Милана со счетом 1:0.

Ответный матч пройдет сегодня, 18 апреля, в Неаполе. Начало — в 22:00 мск.