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«Наполи» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд

20:46
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Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ливерпуля» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск). Игра пройдет в Италии.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Манолас, — Аллан, Руис, Лосано — Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Милнер — Мане, Фирмину, Салах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Ливерпуль».

Наполи — Ливерпуль

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

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https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027033/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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