«Наполи» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
20:46
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ливерпуля» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск). Игра пройдет в Италии.
Стартовый состав «Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Манолас, — Аллан, Руис, Лосано — Кальехон, Инсинье, Мертенс.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Милнер — Мане, Фирмину, Салах.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Ливерпуль».
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https://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027033/?iv=true
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур