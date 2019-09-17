Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Ливерпуля» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча начнется в 22.00 (мск). Игра пройдет в Италии.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Руй, Кулибали, Манолас, — Аллан, Руис, Лосано — Кальехон, Инсинье, Мертенс.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александр-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабинью, Хендерсон, Милнер — Мане, Фирмину, Салах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Ливерпуль».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей